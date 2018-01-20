توقعات بزيادة الهجرة إلى إسبانيا

توقّع مدير الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود «فرونتكس»، أمس، ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا عبر البحر العام الجاري، بعدما زاد العدد إلى أكثر من مثليه 2017.

وتم رصد وصول نحو 22900 شخص إلى إسبانيا عبر المغرب والجزائر العام الماضي، مقابل 10231 في 2016، في زيادة ضخمة نتجت عن الهجرة من البلدين الواقعين في شمال أفريقيا.

وقال مدير «فرونتكس» فابريس ليجيري، إنه في حين انخفض عدد الوافدين إلى إيطاليا واليونان عبر ليبيا، لا يزال العدد الإجمالي لمستخدمي هذه الطرق أعلى من عدد الوافدين إلى إسبانيا ولا يوجد مؤشرات على أي تغير كبير، مشيراً إلى أنّ المهاجرين لأسباب اقتصادية لا يريدون أن ينتهي بهم الأمر في ليبيا باعتبارها بلداً يسوده العنف، وأنّ هناك حالات فردية تفكر في إيجاد طريق بديل.

وأضاف: «لكن الأعداد الصغيرة تجعل من غير الممكن القول إن هناك تحولاً»، لافتاً إلى أنّ «فرونتكس» تراقب عن كثب أي تحول بمتابعة بلدان مثل النيجر.