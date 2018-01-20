تايوان تمنع تحليق شركات طيران صينية في مسارات حدودية

منعت تايوان نحو 200 رحلة تنظمها شركات طيران صينية، من التحليق فوق المضيق الذي يفصلها عن الصين، لأنّها تتبع ٤ مسارات جديدة اعترضت عليها تايبيه من دون أن تصغي الصين لاحتجاجاتها.

وقالت سلطات تايوان، إنّها لم تُستشر بشأن المسارات ووصفت اعتمادها بأنه متهور، ويهدد سلامة الطيران وتم اتخاذ بواعز سياسي.

وطلبت شركتا الخطوط الصينية الشرقية وشيامين إير، الإذن بتسيير 176 رحلة إضافية بين تايوان والصين خلال منتصف فبراير المقبل، إلا أن إدارة الطيران المدني التايوانية قالت أمس إنها رفضت السماح بتسيير هذه الرحلات؛ لأن الشركتين تستخدمان المسارات الجديدة المختلف بشأنها، على الرغم من أن الرحلات الإضافية التي طلبت الإذن لها لن تتبع تلك المسارات. ووفق مسؤول في الإدارة الشركات تسيِّر رحلات أخرى تستخدم مسار «ام503» وطرقاً أخرى من دون الاتفاق بين الجانبين.