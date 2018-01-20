تحذير أممي من خسارة «جيل» في جنوب السودان

قالت مسؤولة في الأمم المتحدة، إن 70 في المئة من أطفال جنوب السودان لا يذهبون إلى المدارس، وإن الدولة حديثة النشأة تواجه خطر خسارة جيل، ما سيزيد صعوبة إعادة البناء بعد انتهاء الصراع.

وأضافت: 70 في المئة من الأطفال خارج المدارس، هذه أعلى نسبة في العالم. يوجد كثير جداً من العنف، إذا لم نقدم العون فسنخسر هذا الجيل وسيكون هذا أمراً مأساوياً لجنوب السودان لأنه لا يمكن لدولة أن تبني نفسها من دون هذا الجيل القادم من الشبان.

وأوضحت أنها زارت بلدات في شمالي الدولة وشاهدت انتشار سوء التغذية بين الأطفال، وقالت: نتجه إلى الموسم الجاف، قد نخسر ما يصل إلى ربع مليون طفل في جنوب السودان. وتشير تقديرات إلى مقتل عشرات الآلاف في الصراع الذي أدى إلى تشريد ربع السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة.