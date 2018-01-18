البشير يقبل استقالة وزير الخارجية ويعين بديلاً

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، عن مصادر لم تسمها أن الرئيس السوداني عمر البشير قبل، رسمياً، استقالة وزير الخارجية إبراهيم غندور. وقالت المصادر إن البشير كلف سفير السودان في جوبا سابقاً، مطرف صديق بمنصب وزير الخارجية. وكانت الصحافة المحلية في الخرطوم تناقلت منذ يومين نبأ استقالة الوزير قبل أن تعود لتنفيه، وعمل الغندور وزيراً للخارجية منذ 6 يونيو عام 2015.