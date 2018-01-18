البشير يقبل استقالة وزير الخارجية ويعين بديلاً

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، عن مصادر لم تسمها أن الرئيس السوداني عمر البشير قبل، رسمياً، استقالة وزير الخارجية إبراهيم غندور. وقالت المصادر إن البشير كلف سفير السودان في جوبا سابقاً، مطرف صديق بمنصب وزير الخارجية. وكانت الصحافة المحلية في الخرطوم تناقلت منذ يومين نبأ استقالة الوزير قبل أن تعود لتنفيه، وعمل الغندور وزيراً للخارجية منذ 6 يونيو عام 2015.
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الإمارات: الانتهاكات القطرية تصرّف ممنهج
استعرض ممثلون عن القوات المسلحة الإماراتية وهيئة الطيران المدني - خلال لقاء نظمته وزارة الخارجية بمقرها في أبوظبي بحضور
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«أخبار الساعة»:أوهام قطر ورهاناتها الخاسرة
قالت نشرة أخبار الساعة إن قطر لا تزال غارقة في أوهامها، متصورة أن بمقدورها الخروج من العزلة التي وضعت نفسها فيها بإثارة الأزمات والمشكلات مع جيرانها من دون أن تعالج الأسباب الحقيقية
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إحداثيات رادار «مركز الشيخ زايد» تثبت العمل العدائي القطري
بثت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي بيانات الرادار التي تؤكد واقعة اعتراض مقاتلتين قطريتين لطائرتين مدنيتين تتبعان دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.
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قرقاش: التعرض للطيران المدني تصعيد يعكــس الارتباك والخوف من التهميش
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تعرض قطر للطيران المدني الإماراتي تصعيد مصدره القلق والارتباك ومحاولة يائسة تخوفاً من التهميش
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ميركل تزور باريس غداً
تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التوجه إلى باريس غداً الجمعة للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك قبل خطط لبدء شراكة فرنسية ألمانية جديدة.
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شرطة ميانمار تقتل سبعة محتجين في راخين
أطلقت الشرطة النار على محتجين في ولاية راخين المضطربة في ميانمار، مما أسفر عن مقتل سبعة وإصابة 12.
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مقتل 3 عسكريين أتراك بتحطم طائرة نقل في الأناضول
أعلن الجيش التركي تحطم طائرة نقل عسكرية، أمس، في جنوب الأناضول، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين كانوا على متنها.
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قطر تستعين بإيران لتنظيم مونديال 2022
بدأت قطر في إجراء محادثات مبكرة مع إيران، بشأن الحصول على مساعدتها في واحد من أكثر الملفات جدلاً وهو تنظيم مونديال 2022.
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قيادي موريتاني يدعو إلى الحزم ضد مثيري القلاقل
ندد الزعيم السياسي الموريتاني مسعود ولد بولخير بحادثة اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين، معتبراً هذا التصرف عملاً عدوانياً وسلوكاً استفزازياً مداناً ومرفوضاً،
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صحيفة أميركية: الدوحة تستميــت لتبييــض صفحتها دون جدوى
كشفت صحيفة «ذا هيل» الأميركية أن قطر تحاول أن تصور للعالم أنها ضحية عقب المقاطعة الخليجية والعربية بسبب دعمها للإرهاب، وأنها عملت منذ بداية الأزمة على تبييض صفحتها من دعم الإرهاب.
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خبير هولندي لـ «البيان»: الخطوة تستدعي عقوبات قاسية
صرّح المهندس يوريس ميلكيرت خبير الفضاء والطيران الهولندي بجامعة ديلفت الهولندية، أن اعتراض رحلات الطيران المدنية مُحددة المسار، التي حصلت على الموافقات والتصاريح اللازمة،
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قطر تجر السنغال إلى بحر من الدماء بــاللعب على سياساتها الداخلية
اتهمت السنغال قطر بالتواطؤ مع نجل الرئيس السنغالي السابق كريم واد، لخداع الشعب السنغالي، وعودة واد إلى البلاد مرة أخرى؛ تمهيداً لتوليه الحكم، وهو ما يفتح الطريق لبحر من الدماء.