ميركل تزور باريس غداً

تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التوجه إلى باريس غداً الجمعة للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك قبل خطط لبدء شراكة فرنسية ألمانية جديدة.

يأتي الاجتماع استعداداً لاحتفالات مقررة الاثنين المقبل في الذكرى الخامسة والخمسين لتوقيع معاهدة الإليزيه بين ألمانيا وفرنسا، حيث يعتزم نواب من الجانبين إطلاق معاهدة جديدة تهدف إلى إعادة تأكيد وتوسيع الصداقة بين الحليفين.

وتأتي الخطوة من جانب كل من الجمعية الوطنية الفرنسية والبوندستاغ الألماني في وقت تستعد فيه باريس وبرلين لتحديث الاتحاد الأوروبي في أعقاب مبادرة يقودها ماكرون ووصفتها ميركل بأنها «فجر جديد لأوروبا».

تجدر الإشارة إلى أن الدفع لتحديث الاتحاد الأوروبي يعد أولوية للتحالف المقترح بين التحالف المحافظ الذي تقوده ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين.