اختطاف أميركيين وكنديين وهجوم يقتل 12 في نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية اختطاف أميركيين وكنديين وقتل اثنين من ضباط الشرطة بوساطة جماعة مجهولة، وتزامنت الحادثة التي يشتبه في أن منفذيها على علاقة بالجماعات المتطرفة، مع تفجيرين انتحاريين راح ضحيتهما 12 شخصاً وأصيب 48 آخرون.

وقال ناطق باسم الشرطة إن مسلحين خطفوا أميركيين اثنين وكنديين اثنين في ولاية كادونا بشمال البلاد، وقتلوا اثنين من ضباط الشرطة. وأضاف: «دخل الشرطيان المرافقان لهم في معركة شرسة بالأسلحة مع الخاطفين أفضت للأسف إلى وفاتهما». وفي حادثة أخرى قال مسؤولون من وكالة إدارة الطوارئ بولاية بورنو في نيجيريا، إن انتحاريين يشتبه في أنهما من جماعة بوكو حرام فجرا نفسيهما في هجوم في مدينة مايدوغوري بشمال شرق البلاد، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين، أمس.