بقعة زيتية هائلة بعد غرق الناقلة الإيرانية

ذكرت وسائل إعلام صينية والسلطات اليابانية، أمس، أن ناقلة النفط الإيرانية المنكوبة، التي غرقت، أول من أمس، في أسوأ كارثة من نوعها منذ عقود، خلفت بقعة زيتية ممتدة بطول نحو 16 كيلومتراً في بحر الصين الشرقي، فيما يستمر الدخان في التصاعد من موقع احتراقها.

وأوضح تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) أن البقعة، التي يتراوح اتساعها بين ميل إلى 4 أميال بحرية ازداد حجمها عدة مرات، ما زاد من المخاوف بشأن الأضرار التي ستتسبب فيها للنظام البيئي البحري في المنطقة الغنية بأنواع الأسماك والطيور. وأضاف التلفزيون الصيني، أمس، أن البقعة عثر عليها إلى الشرق من موقع غرق السفينة.