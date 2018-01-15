إنهيار الطابق الثاني في بورصة إندونيسيا وإصابة نحو عشرة

قال موظف في بورصة إندونيسيا إن الطابق الثاني في المبنى المؤلف من عدة طوابق انهار اليوم الاثنين مما أسفر عن إصابة نحو عشرة أشخاص جرى نقلهم من المبنى على محفات.

وقال فيندي، المساعد الشخصي لرئيس البورصة تيتو سوليستيو، الذي كان داخل المبنى آنذاك "انهار الطابق الثاني".

وقال شاهد من رويترز إن نحو عشرة أشخاص جرى نقلهم على محفات من برجي المبنى الذي طوقته الشرطة

وكانت محطة مترو التلفزيونية أن عشرات الأشخاص شوهدوا وهم يفرون من مبنى بورصة إندونيسيا في وسط جاكرتا

وامتنع مدير البورصة ألبينو كيانجايا عن التعليق. والأسواق حاليا في استراحة منتصف النهار وستعود إلى العمل في الساعة الواحدة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي هيكلا معدنيا محطما عند مقهى ستاربكس قرب مدخل المبنى المؤلف من عدة طوابق.

وقال شاهد من رويترز إن نحو 12 شخصا أصيبوا ونقلوا على محفات خارج مبنى البورصة.

وأضاف أن سيارات إسعاف وصلت إلى المكان وكذلك العشرات من رجال الشرطة.