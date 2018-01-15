19 قتيلاً حصيلة انزلاقات التربة في كاليفورنيا

خلفت انزلاقات التربة الضخمة، التي ضربت قسماً من جنوب كاليفورنيا بداية الأسبوع، 19 قتيلاً، بحسب حصيلة جديدة أعلنت نهاية الأسبوع فيما لا يزال خمسة أشخاص مفقودين.

وقالت أجهزة الإسعاف في منطقة سانتا باربرا إن عدد المفقودين قد «يتغير في شكل كبير»، فيما يواصل المسعفون البحث عن ضحايا بين الركام والمباني المتضررة. وأوردت سلطات المنطقة عبر «تويتر» أن «البيئة غير المستقرة لا تزال تشكل خطراً على المدنيين والمسعفين» و«الكميات الهائلة من الوحل والركام تعوق تقدم العمل».

وتسببت الأمطار الغزيرة، التي انهمرت على هذه المنطقة، التي تعرضت لحرائق مترامية في ديسمبر، بانزلاقات للتربة طاولت هضاب مونتي سيتو، ومدناً أخرى في منطقة سانتا باربرا شمال غرب لوس أنجليس. وإضافة إلى القتلى والجرحى، دمرت السيول الموحلة 65 منزلاً، وأصابت أكثر من 450 بأضرار.