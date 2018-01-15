ابن بيلوسي في حفل ترامب

ُشوهد بول بيلوسي، ابن زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، في الحفل الذي أقامه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمناسبة رأس السنة، والذي بلغت تكلفة بطاقة الدخول إليه 750 دولاراً للفرد، حتى أنه التقط صورة مع ابنة ترامب، إيفانكا، وعرضها على موقع «انستغرام»، فيما كانت والدته تنشر على موقع «تويتر» التغريدة تلو الأخرى، منتقدة سياسة ترامب تجاه الجدار مع المكسيك، ومشيرة إلى إمكانية تخصيص الأموال في مجالات أكثر فائدة للناس.

وقد توجه إبن بيلوسي إلى منتجع «ميرا-لاغو» في بالم بيتش بفلوريدا، حيث كان يحتفل ترامب وعائلته. وأظهرت الصورة المنشورة على حسابه في «انستغرام» الرجل البالغ من العمر 48 عاماً وهو يقف إلى جانب إيفانكا لالتقاط صورة له، وكتب تحتها: «عسى أن تكون سنة 2018 مليئة #الحب، #الصحة، #كل ما حلمت به، #عام جديد سعيد».

ولم يعلق بول على الصورة، لكن اخته كريستين قالت لمجلة «سان فرانسيسكو كرونيكل» إن الأمر ليس مفاجئاً، واصفة إياه بـ«الرجل المحب للمغامرات»، وأنه ربما قد تمكن حتى من ممارسة لعبة الغولف في المنتجع.

ويعرف عن والدته أنها من أشد منتقدي سياسات ترامب، وقد توجه فريقها إلى تويتر أخيراً، منتقداً ترامب بأنه: «لا يزال يستمع لـ «البيض العنصريين» الذين يشكلون السياسة الوطنية عبر عدسات ملؤها الكراهية».