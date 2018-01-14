تحذيرات من نزوح الملايين في فيتنام وبنغلاديش جراء ارتفاع مياه البحار

حضّت الأمم المتحدة الدول على اتخاذ إجراء لخفض التلوث الكربوني والحد من الاحتباس الحراري، لا سيما في دول ساحلية عرضة للتضرر من جراء ذلك مثل فيتنام، طبقاً لما ذكرته صحيفة «في.إن.إكسبرس» الفيتنامية، محذرةّ من ارتفاع منسوب مياه البحار الذي من شأنه أن يتسبب في نزوح عشرات الملايين من الناس في فيتنام وبنغلاديش.

وجاء في مسودة تقرير للأمم المتحدة، إن هدف اتفاق باريس أن تصل ذروة الارتفاع في درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية سيكون بعيد المنال، ما لم تتخذ دول إجراءات لخفض التلوث الكربوني، وخفض الطلب على الطاقة، والحد من غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

ومع ارتفاع درجة حرارة الأرض بواقع درجة مئوية واحدة فقط حتى الآن، فإن كوكب الأرض يواجه بالفعل زيادة تدريجية لتداعيات التغير المناخي، بما في ذلك حالات جفاف مروعة، وسقوط أمطار بشكل غير منتظم، وعواصف ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر. ويهدد ارتفاع منسوب مياه البحر وجود دول جزرية صغيرة، ويمكن أن يسبب نزوح عشرات الملايين في فيتنام وبنغلاديش ودول أخرى في مناطق الدلتا ذات الكثافة السكانية الكبيرة، حسب الصحيفة.