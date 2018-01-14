قتيلان بهجوم إرهابي في كينيا

قتل شرطي ومدني في شرق كينيا في هجوم على قافلة حافلات تواكبها الشرطة، وفق ما أفادت وزارة الداخلية ومصادر في الشرطة نسبت الهجوم إلى حركة الشباب الصومالية.

وكانت القافلة متجهة من لامو في شمال الساحل الكيني غير البعيد من الصومال إلى مدينة مومباسا الساحلية التي تبعد أكثر من 300 كلم جنوباً. وهوجمت قرب بلدة ويتو على بعد خمسين كلم من مكان انطلاقها. وتشهد هذه المنطقة منذ نحو أربعة أعوام اعتداءات يشنها المتمردون الشباب.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية مويندا نغوكا في بيان «حصل تبادل لإطلاق النار بين المجموعة الأمنية التي تواكب الحافلات والمهاجمين فقتل مدني وأصيب عدد كبير من عناصر الشرطة». ولم تحدد الشرطة الكينية ما إذا كان سقط قتلى أو جرحى في صفوف المهاجمين.