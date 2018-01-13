تركيا تحذّر رعاياها من السفر إلى أميركا

دعت تركيا رعاياها إلى إعادة النظر في أية خطة لديهم للتوجه إلى الولايات المتحدة، لا سيّما بسبب احتمال تعرضهم لتوقيف تعسفي، رداً على إجراء مماثل اتخذته واشنطن.

ودعت وزارة الخارجية التركية في بيان مواطنيها إلى إعادة النظر في مشاريعهم للسفر إلى الولايات المتحدة بسبب تزايد أعمال الإرهاب والعنف وكذلك التوقيفات التعسفية.

وقالت الوزارة إنّ مواطنين أتراكاً بمن في ذلك موظفون يقومون بمهمات رسمية، كانوا ضحايا توقيف تعسفي، من دون أن تضيف أي تفاصيل عن هؤلاء. ويشكل البيان على ما يبدو رداً على تحذير للمسافرين نشرته وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، وتحدث عن توقيفات سياسية في تركيا وخطر أمني، لا سيّما في جنوب شرق البلاد.

وقالت الوزارة إن السلطات التركية أوقفت أشخاصاً بناء على عناصر ضعيفة وأبقيت سرية، لدوافع تبدو سياسية. وتوتّرت العلاقات بين أنقرة وواشنطن بسبب عدد من القضايا بينها سوريا ومحاكمة في نيويورك تطال مسؤولين أتراكاً. ودانت محكمة في نيويورك، المصرفي التركي محمد هاكان اتيلا بتهمة التورط في مخطط لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وجرت المحاكمة الفدرالية بناء على شهادة رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب الذي أصبح شاهداً للحكومة بعد إقراره بتورطه كوسيط أساسي لتجارة إقليمية معقدة لكن مربحة كانت تسمح لإيران عبر المصرف الحكومي التركي «خلق بنك» بضخ مليارات اليورو من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.

وفي أكتوبر الماضي علقت الولايات المتحدة كل خدمات التأشيرات لغير الهجرة في ممثلياتها في تركيا، وقالت إنّها مضطرة لإعادة تقييم التزام أنقرة تجاه أمن البعثات الدبلوماسية الأميركية وموظفيها في تركيا.