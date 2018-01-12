الشرطة الباكستانية تنشر رسماً للمتهم بقتل الطفلة زينب

نشرت الشرطة الباكستانية رسما للمتهم بخطف وقتل واغتصاب الطفلة زينب أنصاري، التي عثر على جثتها، الثلاثاء، ودفنت الأربعاء في جنازة شعبية.

وأسفرت الاحتجاجات الغاضبة التي اندلعت في باكستان، الأربعاء، في أعقاب اكتشاف جثة الطفلة زينب، 7 سنوات، عن مقتل شخصين. وشرع المدعي العام الباكستاني في التحقيقات حول الجريمة. كما أعلن الجيش الباكستاني دعمه للإدارة المدنية في مطاردة الجناة وتقديمهم للعدالة.

واستدعت السلطات الباكستانية قوات شبه عسكرية إلى مدينة قصور بإقليم البنجاب، بالقرب من حدود مع الهند، في محاولة لمواجهة أعمال العنف التي تفجرت غضبا على انتهاك حياة الطفلة البريئة.

واختطفت الطفلة يوم 4 يناير، وعثر على جثتها في صندوق قمامة، الثلاثاء.