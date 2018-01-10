ترامب: القضاء الأميركي جائر ومتصدع

وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتقادا للنظام القضائي الأميركي، واصفا إياه بالجائر بعدما عرقل قاض قرارا مناوئا للمهاجرين.

وعرقل قاض أميركي، تحرك ترامب لإنهاء برنامج يحمي المهاجرين صغار السن الذي وصلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة مع آبائهم.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر، الأربعاء، "هذا يظهر ببساطة للجميع إلى أي مدى وصل جور وتصدع نظامنا القضائي.. عندما يسرع الطرف الآخر (مثلما حدث مع برنامج حماية المهاجرين الصغار) إلى الدائرة التاسعة ودائما تقريبا يكسب (الحكم) قبل أن تبطله محاكم أعلى درجة".