اعتقال 200 من أعضاء المافيا في إيطاليا وألمانيا

أعلنت قوات أمنية، إلقاء القبض على نحو 200 من أعضاء إحدى جماعات المافيا الإيطالية في عملية بإيطاليا وألمانيا وقالت قوات كارابينييري شبه العسكرية الإيطالية في بيان إن العملية فككت عصابة رئيسية من جماعة ندرانجيتا للجريمة المنظمة المتمركزة في منطقة كالابريا الجنوبية.

وأضافت إنها نفذت العملية بالتعاون مع الشرطة في ألمانيا وأن عصابات أسرتي فاروا ومارينكولا تسللت إلى عالم الأعمال في الدولتين خاصة الأعمال المتعلقة بالنبيذ والأغذية وجمع القمامة وتنظيم الجنازات. وقال البيان من المشتبه أن عدداً من الموظفين العموميين ضالعون في فساد.

وقال مكتب النيابة العامة المعني بمكافحة المافيا في كاتانزارو، في بيان له، إن عصابة فاراو مارينكولا، تتخذ من سيرو - على الشاطئ الشرقي لمنطقة كالابريا الجنوبية - مقراً لها، كما إن لها قواعد في فرانكفورت وفيسبادن وميونخ وشتوتغارت. روما،