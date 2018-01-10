قمع الملالي يلاحق المنتفضين وعدد المعتقلين يصل 3700

وصل عدد المعتقلين الإيرانيين منذ بدء الانتفاضة قبل أسبوعين إلى 3700 معتقل، حسب نائب إصلاحي، فيما لاحق قمع النظام المحتجين إلى السجون حيث وصل عدد القتلى من المعتقلين إلى خمسة، في وقت تجددت الاحتجاجات في يومها الثالث عشر رغم ادعاءات النظام بتوقّفها.

وأعلنت المحامية الإيرانية نسرين ستودة، أن عدد القتلى من المحتجين الذين تم اعتقالهم مؤخراً في إيران وصل إلى 5 أشخاص. وفي مقابلة أجرتها من «راديو فردا»، قالت ستودة: «إضافةً إلى سينا قنبري ومحسن عادلي ووحيد حيدري الذين قتلوا في معتقلات طهران ودزفول وأراك، قتل معتقلان آخران في حجر سجين إيفين في طهران».

وأعلن محمود صادقي، النائب في البرلمان عن التيار الإصلاحي أن إحصائيات المعتقلين تشير إلى وجود نحو 3700 معتقل في جميع أنحاء البلاد، عند مختلف الأجهزة الأمنية.

يذكر أن نسرين ستودة هي محامية إيرانية بارزة ومدافعة عن حقوق الإنسان، دافعت عن سياسيين ونشطاء معارضين بعد إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في 2009 وعن مساجين محكوم عليهم بالإعدام في جرائم ارتكبوها وهم قصَّر. كما أنها مثّلت المحامية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي في دعواها ضد صحيفة «كيهان».

واعتقلت ستودة في سبتمبر 2010 بتهمة «الدعاية ضد النظام والعمل ضد الأمن القومي» وأودعت سجن إيفين، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة 11 عاماً، ثم خفف الحكم إلى 6 سنوات بضغط من الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان.

تجدد المظاهرات

وتجددت المظاهرات الليلة الماضية في عدد من المدن التابعة لمحافظة خوزستان ذات الغالبية العربية جنوبي إيران، بحسب ناشطين. وذكرت قناة «صوت الشعب»، المؤيدة للاحتجاجات الشعبية عبر تطبيق التلغرام، أن مسيرات حاشدة شهدتها مناطق مختلفة من محافظة خوزستان كانت أكبرها في مدينة الأهواز، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في الأهواز. وأظهر مقطع فيديو نشر على شبكة الإنترنت فرار قوات الأمن الإيرانية ومكافحة الشغب أمام المتظاهرين الذين رشقوهم بالحجارة.

كما شهدت مدن انديمشك وإيزه وباغ ملك والحميدية وعبادان ودزفول ورامشير ورامهرمز وشادكان والشوش وشوشتر وكتوند، مسيرات احتجاج الليلة قبل الماضية، دون أن تتحدث تقارير عن وقوع صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وفق «إرم نيوز».

وتحدثت المعارضة عن حصار تفرضه قوات الأمن على منطقتي حصير آباد وعلوي شلنك آباد، مضيفة أن شباب بعض هذه المناطق اضطروا إلى استخدام السلاح لصد هجمات قوات الأمن المدعومة من قوات (الباسيج).

ونقل الموقع عن منظمة مجاهدي خلق المعارضة، أن المتظاهرين في منطقتي حصيرآباد وحي علوي- شلنك آباد بمدينة الأهواز اشتبكوا مع الأمن للدفاع عن أنفسهم حيال هجمات قوات الحرس، كما قاوم شباب أهوازيون ومواطنو لور في المدينة قوات الحرس وقتلوا 9 منهم، ولم تؤكد السلطات الحكومية هذه الرواية.

أكثر تنظيمًا

ونفى القيادي في الثورة الإيرانية أبو شريف صلاح الأحوازي الادعاءات التي تبثها وسائل إعلام النظام الإيراني عن توقُّف المظاهرات في المحافظات الإيرانية. وأكد لقناة الأحواز الفضائية في تصريحات، بثتها القناة خلال تغطيتها المستمرة للانتفاضة الإيرانية، أن الثورة مستمرة، وأصبحت أكثر تنظيمًا. وأشار إلى أن الانتفاضة انتقلت من مرحلة العشوائية إلى التنظيم والتنسيق بين المكونات، وقال إن المتظاهرين اعتمدوا سياسات جديدة أكثر تقدمًا من حيث شعاراتها وإدارتها.

وأكد أن هناك محاولات حثيثة للنظام الإيراني للتواصل مع العشائر الأحوازية لإقناعهم بعدم المشاركة، لكن هذه المحاولات قوبلت بالرفض، مشدداً على أن الشباب الأحوازي مصر على تحقيق أهداف الثورة مهما كانت التضحيات.

ووجه المتظاهرون غضبهم في البداية إلى الأسعار المرتفعة وما يتردد عن الفساد، غير أن الاحتجاجات أخذت منعطفا سياسيا نادرا ما تشهده ايران إذ دعا عدد متزايد من الناس إلى تنحى علي خامنئي. وخامنئي هو القائد العام للقوات المسلحة كما أنه يعين رؤساء الهيئات القضائية. ويتم اختيار الوزراء الرئيسيين بموافقته كما أن له القول الفصل في السياسة الخارجية الإيرانية. وفي المقابل يتمتع الرئيس بسلطات قليلة.

وفعت الحكومة القيود التي فرضتها على تطبيق انستجرام أحد الأدوات المستخدمة في تعبئة المحتجين. غير أن تطبيق تلجرام الأكثر استخداما لا يزال محجوبا. وكانت الحكومة قالت إن القيود مؤقتة.

وعرض التلفزيون الإيراني صورا لمسيرات مؤيدة للحكومة في عدة مدن من بينها سنندج في غرب ايران رفع فيها المشاركون صورا لخامنئي ورددوا هتافات التأييد له.

وفي الأسبوع الماضي قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من ألف إيراني اعتقلوا محتجزون في سجون "تشتهر بالتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة خلال الأيام السبعة الأخيرة" وإن كثيرين محرومون من الاتصال بذويهم ومحاميهم.انتفاضة مستمرة

وقال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حسين داعي الإسلام في تصريح صحافي «استمرت احتجاجات الشباب الشجعان والمنتفضين في مختلف أرجاء البلاد في اليوم الثالث عشر من الانتفاضة العارمة على التوالي. وأقيمت التجمعات الاحتجاجية المستمرة منذ أيام لأسر المعتقلين، بما في ذلك الطلاب والدراويش الغوناباديين المعتقلين أمام سجن إيفين في طهران حيث جلست العائلات على الأرض ومنعت حركة المرور إلى السجن. وأطلقت القوات القمعية النار في الهواء وألقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين».

وأكد داعي الإسلام على أن المدن الإيرانية شهدت تجمع مئات الأشخاص من أهالي شلنك أباد في الأهواز وعلى كورنيش النهر في الأهواز وفي متنزه المنطقة، يهتفون شعارات «الموت لخامنئي»، و«الموت للدكتاتور». وفي منطقة حصيرأباد، اشتبك المواطنون مع عناصر النظام ودافعوا عن أنفسهم ضد هجماتهم.

وفي إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة في المدن بابول وماهشهر ومشهد قال «نزل حشد هائل من المواطنين إلى الشوارع وتم إضرام النيران في حافلة ومبنى حكومي مقابل هجمات القوات القمعية كما تعرضت قاعدة للباسيج في مباركة (بأصفهان) من قبل الشباب».

ارتفاع النفط

يعتقد مسؤولون في منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» أن الأسعار ستصعد في 2018، وذلك يرجع بشكل رئيس إلى الاضطرابات في إيران، وليس إلى ضيق الفجوة بين العرض والطلب. وقال مصدر في أوبك: «ارتفعت أسعار النفط بسبب الوضع السياسي في إيران... هناك قلق الآن من أن ذلك سيعقبه هبوط حاد في الأسعار».

غضب الشارع لا يهدأ

الاضطرابات والتظاهرات التي شهدتها إيران على مدار الأسبوعين الماضيين اختلفت قوتها من اليوم الأول عن وقتنا هذا، لكن لم يعنِ هدوء التظاهرات أن الغضب الذي يغلي داخل الإيرانيين قد هدأ، فهو يرجع لأسباب تتعلق بقدرتهم على البقاء والعيش في مواجهة قمع النظام، ويعني في الوقت ذاته أن هناك مستقبلاً جديداً ينتظر إيران.

وتحدثت الكاتبة الصحافية نازيلا فتحي، الكندية الإيرانية، عن وجودها في إيران في يوليو عام 2003 لتغطية تظاهرة بالقرب من جامعة طهران، قائلة إن المحتجين شعروا بأنهم لا يُقهرون؛ فقد كانت أعدادهم تزداد ليلة تلو الأخرى رغم أوامر السلطات بالتراجع.

الغضب يولد تظاهرات

وأضافت فتحي، في مقال لها بصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية نقله موقع "بوابة العين"، أن المحتجين رددوا هتافات تطالب بمزيد من الحرية، وهتاف «الموت للديكتاتور»، في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، وغيرها من الهتافات للتعبير عن غضبهم من السياسة الخارجية للبلاد التي جاءت على حساب الاستثمارات المحلية، وكان بإمكانها توفير وظائف للشباب العاطل عن العمل.

سحق

ولفتت الكاتبة الكندية إلى أن تلك التظاهرات سُحقت في وقت لاحق من تلك الليلة، موضحة أنها شاهدت أفرادًا من قوات الباسيج، الذراع شبه العسكرية لقوات الحرس الثوري، تضرب وتطعن المدنيين، حتى إنهم ألقوا بجسد شاب في صندوق سيارة، وبحلول الساعة الثالثة صباحًا، كان الحرس يقرعون على سياراتهم تعبيرًا عن الانتصار، فيما اعتُقل المئات وتم تعذيبهم.

وقالت الكاتبة إن الأنباء عن الاحتجاجات الحالية ذكّرتها بتلك الليلة من شهر يوليو، وإن هذه التظاهرات ذكّرتها بتلك التظاهرات التي حدثت سابقاً، موضحة أنه في الحالتين، قام المحافظون بنشر التخويف والعنف ومارسوا الخداع لتقويض المعتدلين.

أذرع «الملالي» فيالخارج تهب لنجدته

في أقوى إشارة على خلخلة انتفاضة الغضب لأركان نظام ولاية الفقيه في طهران، سارعت أذرع إيران في المنطقة بعرض نجدة النظام بعد نحو أسبوعين من التظاهرات التي طالبت برحيله.

وبينما عرض الأمين العام لميليشيا حزب الله، حسن نصرالله، في رسالة إلى المرشد علي خامنئي مد يد العون للنظام، قالت المعارضة الإيرانية، إن سلطات النظام أقامت معسكراً خاصاً بفصائل الحشد الشعبي العراقية الموالية لطهران بهدف إشراك عناصرها في عمليات قمع الاحتجاجات الشعبية.

وكشفت صحيفة «السياسة» الكويتية عن رسالة وجهها نصرالله إلى خامنئي، الخميس الماضي، ونقلت عن مصادر وصفتها بـ«شديدة الخصوصية»، أن نصرالله أعرب في رسالته عن دعمه وميليشياته لإيران في مواجهة ما وصفه «بالمؤامرات الخارجية الهادفة لتقويض دعائم النظام الإيراني».

حماية النظام

وفي رسالته تبرع نصرالله بأرواح عناصره للحفاظ على نظام الولي الفقيه، قائلاً إنه «وكما وقفت إيران ومازالت تقف إلى جانب حزب الله بكل ما يحتاج إليه من مال وعتاد، ودعم مادي ومعنوي لا حدود له، فإن الحزب يقف بكل قدراته البشرية وخبرته إلى جانب طهران». وأضاف أنه نفسه (نصرالله) وحتى أصغر منتسبي الحزب مستعدون لتقديم أرواحهم لحماية النظام وخامنئي.

العرض القادم من لبنان، سبقه تحرك عراقي من ميليشيا الحشد الشعبي، بحسب الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض الذي قال في بيان له حصلت «بوابة العين» الإخبارية على نسخة منه، إنه استمراراً لدعم النظام في إيران للإرهابيين، قامت سلطات محافظة كرماشان باحتضان الكثير من عناصر ميليشيا الحشد الشعبي الإرهابية في معسكر خاص أقامته في المحافظة أخيراً.

واعتبر الحزب أن سلطات النظام الإيراني كعادتها تقوم بتسخير الجماعات الإرهابية المسلحة التي يؤسسها في دول المنطقة لتحقيق أهدافه السياسية، واستخدامها في مهام مختلفة، ومن تلك الجماعات الحشد الشعبي الذي لعب دوراً رئيسياً في تأسيسه.

الصراع بين روحاني وخامنئي يطفو على الاحتجاجات

غذّت الاحتجاجات المتواصلة في إيران الانقسامات بين الإصلاحيين الذين يتزعمهم الرئيس حسن روحاني والمحافظين المدعومين من المرشد الأعلى علي خامنئي، ما يهزّ تماسك نظامهما السلطوي.

وما إن اندلعت الاحتجاجات، نهاية الأسبوع قبل الماضي، حتى ظهر التباين بين خطابات المتشددين الذين ردوها إلى ما سموه «مؤامرة خارجية»، والمعتدلين الذين أقروا نسبياً بمشروعية المطالب الشعبية.

فبينما قال روحاني إن الإيرانيين لهم الحق في الاحتجاج السلمي، كان كبار مسؤولي المؤسستين الدينية والأمنية، يتباهون بحملة القمع.

وينقل موقع «بوابة العين» الإخباري عن مطلعين على الشأن الإيراني سعي الرئيس روحاني لاستمالة المحتجين الذين انتقدوا علناً، في خطوة نادرة، أداء المرشد خامنئي، لإدراكه أن أحد أسباب التحرك الشعبي هو الإحباط من عدم تنفيذ وعوده الإصلاحية.

اتهامات بالعمالة

ومع تواصل التظاهرات من دون أية معالجة لأسبابها، احتشدت وسائل الإعلام الإيرانية بتصريحات للرموز الدينية والأمنية، لا سيما قادة الحرس الثوري، تصف المحتجين بأنهم «عملاء».

وبالمقابل، عاد روحاني، الاثنين، للتأكيد مرة أخرى أن مطالب المحتجين تتعدى القضايا الاقتصادية إلى إصلاحات اجتماعية، طالما يتخوف منها نظام عُرف بأيدلوجيته المتزمتة.

وفي إشارة ضمنية على الأرجح، للانتقادات التي طالت رمز نظام ولاية الفقيه، قال روحاني إن الإيرانيين يجب أن يكون لهم الحق في انتقاد جميع المسؤولين «دون استثناء».

رفاهية أبناء الأثرياء أجَّجت الاحتجاجات

اشتعلت أخيراً في إيران احتجاجاتٌ ضد نظام الملالي على نطاقٍ واسعٍ في البلاد. وقد ندَّدَ المتظاهرون بكل شيءٍ بدايةً من الحكومة ونظام الولي الفقيه وحتى المشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلاد. وتدريجياً، تحوَّلَت المظاهرات ضد الحكومة في طول البلاد وعرضها إلى الهدف ذاته، فالنخبة الغنية هي من تجني الفوائد من هذا النظام الديني من قمته إلى أدناه، حسب تقرير لصحيفة «ذا اندبندنت» البريطانية.

ويبدو أن ذلك جاء، جزئياً على الأقل، في انفتاح جيل الألفية الجديدة في إيران، الذين لا يكادون يخفون ثرواتهم في سريةٍ، خاصةً في عصر شبكات التواصل الاجتماعي.

أبناء الأثرياء

وقد أبرزت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الحساب الإيراني على إنستغرام: «Rich Kids of Tehran- أبناء الأثرياء في طهران»، كمثالٍ، إذ «يتباهى شُبَّانٌ في العشرينيات من أعمارهم بصنادل هيرمس، التي يبلغ الزوج منها ألف دولار، في جلساتِ سمرٍ على حمامات السباحة في قصورٍ فارهةٍ في العاصمة، التي ربما اليائسون في مكانٍ آخرٍ بها يبيعون كُلاهم بحثاً عمَّا يسد رمق عائلاتهم».