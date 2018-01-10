أميركا : "قرار تعليق العقوبات" على إيران الجمعة

قالت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تقرر إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة ما إذا كانت ستواصل تعليق العقوبات الأميركية على إيران وفقا لما نصت عليه الاتفاقية النووية التي تم التوصل إليها مع إيران في 2015.

وقال ستيف جولدشتاين المتحدث باسم الخارجية الأميركية في إفادة صحفية، إن من المتوقع أن يلتقي ترامب مع وزيري الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيم ماتيس في البيت الأبيض في وقت لاحق من الأسبوع قبل هذا القرار.

وحسب رويترز، أضاف "نتوقع قرارا يوم الجمعة. والمناقشات مستمرة بشأن هذا الأمر".