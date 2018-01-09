إيران تلوّح بعدم التعاون مع الوكالة الذرية

لوّحت إيران أمس، بإعادة النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إذا لم تحترم الولايات المتحدة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في العام 2015، داعية المجتمع الدولي إلى الاستعداد لانسحاب محتمل للولايات المتحدة من الاتفاق. ونقل الإعلام عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قوله للمدير العام للوكالة الدولية يوكيا أمانو في مكالمة هاتفية إنه «إذا لم تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، فسوف تتخذ جمهورية إيران الإسلامية قرارات قد تؤثر على تعاونها الحالي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».