مقتل شخص بانفجار قرب محطة مترو في استوكهولم

قتل شخص وأصيب آخر في انفجار لم يحدد مصدره، وقع صباح الأحد قرب مدخل مترو في مدينة استوكهولم، وفقاً للشرطة التي استبعدت أن يكون ذلك «عملاً إرهابياً».

ووقع الانفجار في ساحة قريبة من محطة فاربي غارد، في بلدة هودينجه، في الضاحية الجنوبية من العاصمة استوكهولم. وأصيب شخص في العقد السادس من العمر ونقل إلى المستشفى بحال حرجة، لكنه توفي لاحقاً كما أعلنت الشرطة على موقعها الإلكتروني.

وأصيبت امرأة تبلغ 45 عاماً كانت ترافقه، بجروح طفيفة في وجهها.

وقال الناطق باسم الشرطة في استوكهولم، سفين-إيرك أولسون: إن «الرجل التقط غرضاً عن الأرض انفجر فوراً» حسب شهود عيان.

وذكرت صحيفتا «إكسبرسن» و«أفتونبلاديت» أن الجهاز الذي انفجر قد يكون قنبلة. لكن أولسون أشار إلى أنه «من المبكر قول ذلك. لا يزال التقنيون يعملون. لا شيء يشير إلى أن الثنائي كان مستهدفاً». وقال: إنه ليس هناك أي عنصر يشير إلى أن العمل إرهابي.