تيريزا ماي تجري تعديلاً في حكومتها اليوم

تجري رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الاثنين)، تعديلات وزارية بعد استقالة نائبها داميان غرين قبيل عيد الميلاد على خلفية تحقيق مسلكي بشأن امتلاكه صوراً غير لائقة على حاسوبه الخاص في البرلمان.

وأعلنت تيريزا ماي لإذاعة «بي بي سي» أمس، أن «رحيل داميان غرين قبل عيد الميلاد يستوجب إجراء تعديلات وزارية، وسأقوم بذلك». وأكد نائب عمالي أن التعديلات ستجرى، اليوم (الاثنين)، بعدما حصل على تأكيد من زملائه المحافظين. ولم ينف ناطق باسم رئاسة الحكومة هذه المعلومات رداً على سؤال بهذا الصدد.

ومن المتوقع أن يحتفظ أعضاء الحكومة الرئيسيون بمناصبهم، وبينهم وزير المال فيليب هاموند ووزيرة الداخلية أمبر راد ووزير الخارجية بوريس جونسون والوزير المكلف بريكست ديفيد ديفيس.

ومن المحتمل تعيين وزير الصحة جيريمي هانت نائبا لرئيسة الوزراء خلفاً لغرين، لكن عدة معلقين في الصحافة البريطانية توقعوا إرجاء تعيينه بسبب الأزمة التي يشهدها جهاز الصحة وسط موجة البرد الشديد التي تضرب البلاد.

وقد تطاول التعديلات الوزارية وزيرة التربية جاستين غرينينغ والوزير بدون حقيبة رئيس الحزب المحافظ باتريك ماكلافلين، ووزير الاقتصاد غريغ كلارك ورئيسة مجلس العموم المحافظة أندريا ليدسوم التي تشارك في اجتماعات مجلس الوزراء.