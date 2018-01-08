نشر صورة لحمزة بن لادن مع شقيقيه في إيران للمرة الأولى

عرض موقع «العربية. نت» الإخباري للمرة الأولى صورة حمزة بن لادن، وريث زعيم تنظيم القاعدة، والتي التقطت له قبل خروجه من إيران بفترة وجيزة، كاشفة عن وجه الوريث الجديد، في ظل حرص التنظيم على عدم إظهار هيئته فيما يصدره من تسجيلات صوتية، منذ أن دشّنها في العام 2008.

ويظهر في الصورة - بعد التأكد من هوية المتواجدين فيها، من خلال أحد المواقع والحسابات التابعة لتنظيم القاعدة، والتي أخذت في المجمع السكني الخاص لقيادات القاعدة وأسرة بن لادن في إيران - ثلاثةٌ من أبناء أسامة بن لادن، وهم محمد ولادن، وعلى يسار الصورة الأخير كان «حمزة».

وتفرق الأشقاء الثلاثة بعد الخروج من إيران، فبينما التحق لادن بشقيقته إيمان للإقامة في سوريا إلى جانب والدتهما، كان ترتيب أسامة بن لادن لابنه محمد إلى جانب الآخر عثمان بالخروج من وزيرستان عقب اشتداد الضربات الجوية من جانب القوات الأميركية، والانتقال إلى أي مدينة في باكستان، إلى حين ترتيب الوصول إلى بيشاور.