«صنداي تايمز»: شعب إيران يدفع ثمن امبراطورية فارسية جديدة

في افتتاحيتها بعنوان «الشعب الإيراني يدفع ثمن امبراطورية فارسية جديدة»، ذكرت صحيفة «صنداي تايمز»: إن الأمر استغرق نحو أسبوع لتصل الاحتجاجات التي بدأت في مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، إلى مجلس الأمن، بناء على طلب من الولايات المتحدة، حيث انتقد مبعوث روسيا إلى الأمم المتحدة، «كما هو متوقع» الولايات المتحدة لمحاولتها دفع مجلس الأمن للتدخل في «شأن داخلي» إيراني، رغم أنه لا يوجد أي دليل على أن التظاهرات من تدبير مخابرات خارجية، كما زعم النظام الإيراني.

وتضيف الصحيفة أن التظاهرات تعكس مطالب وشكاوى حقيقية تنتشر خارج العاصمة في غيرها من المدن، وتؤكد أن السبب في الاحتجاجات كان ارتفاع الأسعار، ومن بينها ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 50 في المئة وارتفاع أسعار البيض بنسبة 40 في المئة، ولكنها تضيف: إن الغلاء لم يكن إلا واحداً من بين عدد أسباب الاحتجاج من بينها الفقر والبطالة والغضب المتزايد على الثراء والمميزات التي تحظى بها الطبقة الحاكمة.

أرباح «النووي»

وتقول الصحيفة إنه لم يتضح بعد ما ستؤدي إليه الاحتجاجات في إيران، فعلى الرغم من تصريح قائد الحرس الثوري الإيراني أن «أعمال التحريض» هزمت، ما زالت الاحتجاجات مستمرة.

وترى الصحيفة أيضاً أنه بالنسبة لدولة تنفق الثروات لبناء امبراطورية فارسية جديدة في الشرق الأوسط، تمثّل الاحتجاجات تذكرة أنه توجد مشاكل بالغة في الداخل.