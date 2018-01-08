ترامب يخوض مغامرات «الطهي»

لامس تأثير منافسة دونالد ترامب وهيلاري كلينتون الرئاسية كل نواحي الحياة الأميركية تقريباً، ووصل اليوم ليضفي نكهة العداء السياسي إلى مغامرات الطبخ والمطبخ، منكهاً بكمٍّ وافٍ من المزاح ضمن كتاب للطبخ يحمل عنوان «كتاب دونالد ترامب للطهي السوبر عملاق والأميركي بالكامل: 50 وصفة لـ 50 ولاية».

ويحفل كتاب المؤلف «لي فوكس» المقرر صدوره في الربيع المقبل بسيل من الوصفات المضحكة المستوحاة من ترامب نفسه وعدد من النظراء والخصوم السياسيين وقادة العالم المختلفين. ويتضمن «50 وصفة لـ 50 ولاية» أسماء وصفات غريبة ومضحكة مثل «أفعى ماكين/‏ماكانيون المجلجلة وماكنغتس أريزونا» و«ولبن عاصفة فلاديمير بوتين الثلجية /‏ألاسكا». أما الوصفة الشيقة فتحمل اسم «جدار التاكوس العظيم».

وتشير نظرة سريعة إلى الوصفات إلى أن معظمها يندرج ضمن فئة الكوميديا أكثر من الطبخ. ويطغى على صفحات الكتاب أعمال فنية ولوحات جنونية تضم بعض صور ترامب وبوتين وكريس كريستي وهيلاري كلينتون محاطين بالطعام. وتظهر وصفة تحمل اسم «الرجل الصاروخي المبتسم كيم جونغ أون»، حيث يبدو الزعيم الكوري الشمالي الذي كتب اسمه خطأ عمداً وهو يبتسم لكلب داخل سندويش مغطى بالفلفل الحار ينطلق مثل الصاروخ.