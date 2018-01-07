إصابة شخصين في انفجار خارج محطة مترو في ستوكهولم

ذكرت الشرطة السويدية أن شخصين أصيبا، أحدهما بإصابات خطيرة اليوم الاحد في انفجار خارج مدخل محطة مترو في ضاحية بجنوب ستوكهولم.

وتردد أن الشخص المصاب بإصابات خطيرة رجل في الستينات من عمره.

وقالت الشرطة إنه التقط شيئا من الارض، الذي انفجر. وقال المتحدث، سفين اريك أولسون إنه نقل إلى المستشفى.

وكانت امرأة في منتصف الاربعينات قد نقلت أيضا إلى المستشفى، لكن لم يتم وصف إصاباتها، حسب وسائل إعلام محلية.

وطوقت الشرطة المنطقة خارج مدخل محطة مترو "فاربي جارد" وتحقق في الحادث.وتم إغلاق المحطة.

وذكرت صحيفتا "افتونبلادت" و"اكسبرسن" أنه يعتقد أن الانفجار ناجم عن قنبلة يدوية، لكن المتحدث باسم الشرطة إيفن اريك أولسون امتنع عن تأكيد التقارير.

وتقع محطة "فاربي جارد" في بلدة هودينج وهي إحدى ضواحي ستوكهولم.