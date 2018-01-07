مصري يقتل يابانيا طعنا في إيرلندا

ألقت الشرطة الإيرلندية القبض على مصري متهم بقتل مواطن ياباني، وإصابة مواطنين من مدينة "دوندلك".

وبحسب العربية نت، قام محمد مرعي، 24 عام مصري الجنسية، يوم الأربعاء الماضي، بطعن مواطن ياباني يدعي يوسوكي ساساكي، يعمل بفرع شركة أميركية، بسلاح أبيض كان بحوزته.

وبعد حادث الطعن قام مرعي بمهاجمة اثنين من سكان مدينة "دوندلك"، واصابهما بجروح سطحية، وبعدها تمكنت الشرطة من اعتقاله في نفس يوم الحادث. ومثل مرعي البالغ من العمر 18 سنة، أمام المحكمة بمساعدة مترجم أمام قاض وجّه اليه تهمة القتل، وطلب الكشف عليه.

وكان القتيل يقيم في "داندولك" مع صديقته البريطانية، ويعمل ليلا منذ أغسطس الماضي في فرع للشركة الأميركية National Pen في الشرق الإيرلندي.

وبحسب العربية، كان الياباني متجهاً يوم الحادث إلي منزله في التاسعة صباحا، حين اعترضه مرعي وطعنه دون سبب واضح.

ووصل مرعي إلي ايرلندا في اليوم الأول من العام الجديد، بعد أن رفضت دائرة الهجرة البريطانية طلب إقامته.

وفي جلسة الاستماع أمام القاضي، صرخ مرعي بانجليزية ركيكة: "أنا لست مثلي". وقامت الشرطة بالتحفظ على هاتفين جوالين كانا بحوزة مرعي، لمحاولة التعرف على دوافعه لقتل الياباني، الذي اثبتت التحقيقات أنه لا يعرفه من قبل. واستندت هيئة دفاع مرعي عدم معرفتة بالقتيل، علي أن تنظر حالته النفسية بعين الاعتبار.