200 مليون يورو كلفة عواصف فرنسا

ألحق مرور عاصفتي كارمن واليونور في فرنسا أضراراً بأكثر من 150 ألف شخص تقدر تكلفة التأمينات عليهم بنحو 200 مليون يورو، كما أفاد تقدير أولي للاتحاد الفرنسي للتأمين.

وأوضح بيان لأبرز منظمة في قطاع التأمين في فرنسا أن «هذه الأرقام يمكن أن تتطور بالنظر إلى مخاطر الفيضانات التي ما زالت مستمرة». وقال رئيس الاتحاد الفرنسي للتأمين برنار سبيتز في البيان، إن شركات التأمين «تعمل بشكل تام» مع الأفراد والمؤسسات «لدفع التعويضات في أقرب وقت ممكن».

وقد عاد الهدوء بعد مرور العاصفة اليونور الذي أسفر عن مصرع خمسة أشخاص على الأراضي الفرنسية، لكن الفيضانات التي تلت الأمطار الغزيرة ما زالت تتطلب تأهباً خاصاً. وقد تلت اليونور، العاصفة الرابعة هذا الشتاء، العاصفة كارمن التي اجتاحت قبل أيام منطقة بريتانيا وساحل جنوب غرب فرنسا، وجزيرة كورسيكا في البحر المتوسط مع رياح تفوق سرعتها 130 كلم في الساعة.

وبالإضافة إلى فرنسا، بلغت الرياح العنيفة وأمطار العاصفة اليونور، بريطانيا وأيرلندا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا، وتسببت بإصابة عشرات الأشخاص، وأخلت بانتظام حركة النقل الجوي وحرمت آلاف المنازل من التيار الكهربائي. باريس - وكالات