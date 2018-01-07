ترامب يطلب من الكونغرس 18 مليار دولار لتمويل «سور المكسيك»

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس الأميركي بتخصيص 18 مليار دولار لبناء المرحلة الأولى من سور حدودي مع المكسيك. وقالت تقارير إعلامية، أمس، إن هذا المبلغ هو لب الطلب الذي عرضه السيناتور الديمقراطي ديك دوربين، ويغطي فترة عشرة أعوام.

وجعل ترامب، وفقاً للطلب، موافقة الكونغرس على هذا المبلغ، إضافةً إلى 15 مليار لتغطية الإجراءات الحدودية الأخرى، شرطاً لإصدار قانون يسمح لنحو 800 ألف مهاجر غير شرعي من الشباب بالبقاء داخل الولايات المتحدة.

وكان ترامب أوقف العام الماضي برنامجاً أعد في فترة حكم الرئيس السابق أوباما، يقضي بإعطاء هذه الفئة من المهاجرين، الذين نقلهم آباؤهم وأمهاتهم بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة في مرحلة الطفولة، تصاريح عمل مؤقتة كبداية.