استسلام 1000 مسلح من «بوكو حرام»

أعلن ناطق باسم الجيش النيجيري، أن نحو ألف من مسلحي بوكو حرام سلموا أنفسهم للقوات النيجيرية.

وقال الناطق العسكري اونيما نواشوكو، أمس، إنه بعد عدة عمليات عسكرية ضد الجماعة الإرهابية في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد، سلم نحو 700 مقاتل في منطقة مونغونو، و250 في منطقة بحيرة تشاد أنفسهم للقوات.

وأضاف أن المقاتلين من المتوقع أن يخضعوا لبرنامج تأهيلي لإزالة نزعة التطرف. ولم يتسنَ التحقق بشكل مستقل من إعلان الجيش. بالإضافة إلى أنه لا يزال من غير الواضح الفترة التي سلم المقاتلون أنفسهم على مدارها. وكانت القوات النيجيرية قد قالت يوم الاثنين إن نحو 700 مدني فروا من بوكو حرام من نفس المنطقة. وخلفت هجمات بوكو حرام 20 ألف قتيل على الأقل في شمال شرق نيجيريا والمناطق المحيطة منذ 2009.