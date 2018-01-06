ترامب: أنا عبقري

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه بـ "العبقري" المستقر عقليا بصورة كبيرة، ردا على الاتهامات التي وردت في كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، الذي نشر أمس الجمعة.

وكتب ترامب في عدة تغريدات على موقع "تويتر": "في الواقع، طوال حياتي، كانت أفضل صفاتي الاستقرار العقلي، واعتباري ذكيا حقا .. انتقلت من رجل أعمال ناجح جدا، إلى نجم تلفزيوني... إلى رئيس الولايات المتحدة (في أول ترشّح).

أعتقد أن ذلك من شأنه أن يؤهلني إلى أن أكون ذكيّا بل وعبقريا... عبقريا متّزنا جدا".

وكان كتاب مايكل وولف المثير للجدل الأكثر مبيعا لحظة طرحه أمس الجمعة، وهو الكتاب الذي وصفه ترامب بأنه "مليء بالكذب".