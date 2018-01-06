وافقت كوريا الشمالية، أمس، على إجراء محادثات رسمية مع كوريا الجنوبية، تعد الأولى منذ أكثر من عامين، وذلك بعد ساعات من تأجيل تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيئول. وقالت سيئول إن بيونغيانغ أرسلت موافقتها على المحادثات المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل.