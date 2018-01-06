عمال الإنقاذ ينتشلون جثث كونغوليين لقوا مصرعهم في الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا
نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي، أمس في اعتراض صاروخ باليستي فوق نجران أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية،
أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً برئيس هيئة الأركان العامة
وافقت كوريا الشمالية، أمس، على إجراء محادثات رسمية مع كوريا الجنوبية، تعد الأولى منذ أكثر من عامين، وذلك بعد ساعات من تأجيل تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيئول. وقالت سيئول إن بيونغيانغ أرسلت موافقتها على المحادثات المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل.
واصل فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملياته الإغاثية والإنسانية في مختلف المناطق المحررة في اليمن حيث وزع مواد
أطلق ناشطون يمنيون موالون للرئيس السابق علي عبد الله صالح دعوات للبدء في «عصيان مدني» في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن التطورات الأخيرة في تركيا في مجال حقوق الإنسان تبعد تماماً حصول أي تقدم في مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.
أكدت المعارضة الإيرانية، أن التظاهرات ضد نظام طهران التي خرجت على مدى الأيام الماضية، أسفرت عن سقوط 50 قتيلاً، إضافة
كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أن الشرعية اليمنية حددت 5 شروط جديدة للقبول بالمشاركة في
شجب مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة عقدها في ساعة متأخرة من مساء أمس، القمع والعنف الذي قابلت به السلطات الإيرانية
أصدرت محكمة في جورجيا، أمس، حكماً غيابياً على الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي بالسجن ثلاثة أعوام، بتهمة محاولة إخفاء أدلة تتعلق بمقتل مصرفي عندما كان رئيساً.
اجتاحت عاصفة شديدة منطقة نورث أيلاند في نيوزيلندا، أمس، لتقتلع الأشجار وتطيح بأسقف المنازل، وتتسبب في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل، ما أجبر السكان على النزوح من البلدات المطلة على البحر والتي غمرتها المياه.
صعّدت الولايات المتحدة خلافها العلني المتفاقم مع إسلام أباد، معلنة تعليق مساعدة أمنية بقيمة مئات ملايين الدولارات للقوات الباكستانية. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تجميد شحنات المعدات العسكرية والتمويل الأمني حتى قمع باكستان للمسلحين.