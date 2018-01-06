عاصفة تجتاح نيوزيلندا وتتسبب في إجلاء الآلاف

اجتاحت عاصفة شديدة منطقة نورث أيلاند في نيوزيلندا، أمس، لتقتلع الأشجار وتطيح بأسقف المنازل، وتتسبب في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل، ما أجبر السكان على النزوح من البلدات المطلة على البحر والتي غمرتها المياه.

وقالت الشرطة، إن امرأة لقيت حتفها بعدما سقطت شجرة على سيارتها في بلدة روتوروا شرق البلاد. وطالبت الشرطة في بيان، جميع السكان بالابتعاد عن الطرق المنخفضة والمناطق الساحلية على طول خليج بلنتي، في ظل ارتفاع منسوب المياه مما يجعل الأوضاع شديدة الخطورة. فيما أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة التي بدأت، أول من أمس، خفّت حدتها في الطرف العلوي من نورث أيلاند، لكنها قد تحدث مزيداً من الدمار مع توجهها جنوباً صوب العاصمة ولنغتون.

وفي بلدة كايوا الساحلية جنوب أوكلاند دعت السلطات المحلية السكان إلى الرحيل بعد أن غمرت موجات مد شديدة الساحل. وقال المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي، إن أوكلاند أكبر مدن نيوزيلندا شهدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أمطاراً غزيرة تعادل ما تشهده من أمطار خلال شهرين، ما دفع السلطات إلى إغلاق الطرق الرئيسية وإلغاء خدمات العبارات وعشرات الرحلات الجوية.