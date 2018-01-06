حكم غيابي بسجن رئيس جورجيا السابق

أصدرت محكمة في جورجيا، أمس، حكماً غيابياً على الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي بالسجن ثلاثة أعوام، بتهمة محاولة إخفاء أدلة تتعلق بمقتل مصرفي عندما كان رئيساً.

وندد ساكاشفيلي بالحكم ووصفه بأنه غير قانوني، فيما قالت أوكرانيا إنها ستسعى إلى تسلم ساكاشفيلي، الذي حكم البلاد من 2004 حتى 2013، من أوكرانيا، حيث يعيش كشخصية معارضة نشطة وكانت له مناوشات عنيفة مع السلطات.

ودانت محكمة في العاصمة الجورجية تبليسي، ساكاشفيلي بإسائة استغلال سلطاته كرئيس بمحاولة إخفاء أدلة تتعلق بمقتل المصرفي ساندرو جيرجفلياني في 2006، وبإصداره عفواً عن أربعة رجال أدينوا في القضية. وكتب ساكاشفيلي عبر صفحته على «فيسبوك»: «حكم المحكمة الجورجية ضدي غير قانوني بالمرة، ويتناقض مع كل القواعد الدولية والوطنية والمنطق السليم».

وقالت أوكرانيا إنها ستفكر في طلب تسليم ساكاشفيلي إلى جورجيا رغم أنه سيتعين أولاً المرور بالإجراءات القانونية اللازمة.