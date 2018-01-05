انتفاضة إيران تتحدى قمع النظام

شهدت الساعات الأخيرة من اليوم الثامن للثورة الشعبية في إيران ضد نظام الحكم والفساد، خروج تظاهرات ضخمة في أرومية بإقليم أذربجان وسنندج في كردستان وفي شيراز، وتواردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في تلك التظاهرات.

كما نشر ناشطون لقطات مصورة تُظهر حشوداً كبيرة، خارج أسوار معتقل إيفين شمال غربي طهران، يطالبون بالإفراج عن المعتقلين. وبعد لجوء النظام إلى نشر قوات الحرس الثوري المسلحة في أقاليم البلاد في محاولة لإخماد الانتفاضة، بدأ المتظاهرون يركزون على الخروج ليلاً إلى الشوارع، لضمان حشد أكبر وجعل عمليات القمع أكثر صعوبة.

في الأثناء، دانت الخارجية الأميركية بقوة قتل المتظاهرين واعتقالهم في إيران، كما أكدت أن كل من يقتل المتظاهرين ويمارس الانتهاكات في إيران سيعاقَب. كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 5 هيئات إيرانية، في إطار قانون العقوبات على طهران.

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