التظاهرات تمتد لمناطق جديدة.. وواشنطن تلوّح بمعاقبة قاتلي المتظاهرين

انتفاضة إيران تتحدى قمع النظام

المصدر:
  • عواصم - وكالات
التاريخ:

متظاهرون إيرانيون في تبليسي يعرضون المرشد كمصاص دماء | إي.بي.إيه

طباعة Email

شهدت الساعات الأخيرة من اليوم الثامن للثورة الشعبية في إيران ضد نظام الحكم والفساد، خروج تظاهرات ضخمة في أرومية بإقليم أذربجان وسنندج في كردستان وفي شيراز، وتواردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في تلك التظاهرات.

كما نشر ناشطون لقطات مصورة تُظهر حشوداً كبيرة، خارج أسوار معتقل إيفين شمال غربي طهران، يطالبون بالإفراج عن المعتقلين. وبعد لجوء النظام إلى نشر قوات الحرس الثوري المسلحة في أقاليم البلاد في محاولة لإخماد الانتفاضة، بدأ المتظاهرون يركزون على الخروج ليلاً إلى الشوارع، لضمان حشد أكبر وجعل عمليات القمع أكثر صعوبة.

في الأثناء، دانت الخارجية الأميركية بقوة قتل المتظاهرين واعتقالهم في إيران، كما أكدت أن كل من يقتل المتظاهرين ويمارس الانتهاكات في إيران سيعاقَب. كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 5 هيئات إيرانية، في إطار قانون العقوبات على طهران.

لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon