14 قتيلاً و180 جريحاً بحادث قطار في جنوب أفريقيا

أعلن مسؤول مقتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة 180 بجروح في جنوب أفريقيا، أمس، جراء اصطدام قطار ركاب بشاحنة قبل أن تشتعل فيه النيران. وأظهرت صور النيران تندلع في مقطورات عدة خرجت عن السكة قرب مدينة كرونستاد، 200 كيلومتر جنوب غرب جوهانسبيرغ.

وقال الناطق باسم السلطات الصحية في المنطقة موندلي مفامبي، وصلت حصيلة القتلى إلى 14، مشيراً إلى أن 180 شخصاً على الأقل أصيبوا. وأضاف «يُخشى أن يتم العثور على مزيد من الجثث مع تواصل عمليات البحث والانتشال والإنقاذ».

وكان مسؤولون صحيون تحدثوا في وقت سابق عن مقتل أربعة أشخاص. وارتفعت أعمدة الدخان الأسود من المقطورات التي انقلبت قرب طريق. وقال المسؤول في شركة سكة الحديد ليبوهو موكاليفا من موقع الحادث إن فرق الانقاذ بحثت تحت الركام عن ركاب علقوا في الداخل.