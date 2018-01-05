سفينة نرويجية تبحث عن الطائرة الماليزية المفقودة

أبحرت سفينة نرويجية الصنع، مجهزة بأحدث التقنيات، من ميناء ديربان في جنوب أفريقيا، متجهة شرقاً عبر المحيط الهندي، في مهمة للبحث عن الطائرة الماليزية المفقودة منذ مارس 2014. وتبدو السفينة بجسم برتقالي اللون، مع قمرة قيادة على أحدث مستوى من التقنية، وتحمل أبراجاً مزودة بأجهزة استشعار حساسة للمراقبة والتتبع، إضافة إلى أجهزة اتصالات لاسلكية، ورافعة ضخمة لانتشال الحطام.

وتحمل السفينة، المملوكة لشركة «سوير سيبد» للتجريف والمسح في مدينة بيرغن جنوب النرويج، 8 غواصات مستقلة تحتوي على مجال من التيتانيوم لوقاية الإلكترونيات الحساسة فيها من الضغط تحت مياه المحيط أثناء قيامها بعمليات البحث في الأعماق. وقد بنيت السفينة، في العام 2014، وهي بالأساس سفينة أبحاث نرويجية.