تحذيرات من انهيارات ثلجية بأوروبا جراء العاصفة "اليانور"

بلغت حالة التأهب جراء المخاوف من حدوث انهيارات ثلجية أعلى درجاتها في جبال الألب الفرنسية الخميس بعد ان اجتاحت العاصفة "اليانور" أوروبا وتسببت بمقتل أربعة أشخاص.

ولليوم الثاني على التوالي، أغلقت عدة منتجعات أبوابها خوفا من انهيارات ثلجية محتملة.



وأكد المسؤول عن التزلج في منطقة سافوا بجبال الألب الفرنسية ديفيد بونسون أن "الهدف هو ابقاء الجميع آمنين".

وفي جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط، حاول نحو 400 عنصر اخماد النيران التي اندلعت جراء الرياح العاتية التي تسببت بها العاصفة "اليانور" فيما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح خلال الليل.

وذكرت السلطات المحلية أن الحرائق أسفرت عن نفوق 300 رأس ماعز على الساحل الشرقي للجزيرة فيما احترقت عشرة منازل، خمسة منها تدمرت بالكامل.

وأكدت السلطات أن اندلاع حرائق بهذه الكثافة "أمر استثنائي في الشتاء". وانتشرت قوات من قاعدة جوية محلية للمساعدة في اخماد الحرائق.

ونجحت مروحيتان في المساعدة على إخماد النيران بعدما تراجعت شدة الرياح.

و"اليانور" هي رابع عاصفة كبيرة تشهدها أوروبا منذ ديسمبر حيث اجتاحت القارة الأربعاء بعدما ضربت بريطانيا وايرلندا.

