غينيا الاستوائية تحبط انقلاباً

أعلنت غينيا الاستوائية في بيان، أمس، أنّها أحبطت انقلاباً قامت به مجموعة من المرتزقة قدمت من الخارج نهاية ديسمبر الماضي وكانت تنوي مهاجمة رئيس الدولة تيودورو اوبيانغ نغيما لحساب أحزاب سياسية معارضة متشددة.

وقال وزير الأمن نيكولاس اوباما نشاما في البيان، إنّ وزارة الأمن الوطني تبلغ السكان أن مجموعة من المرتزقة تسللوا إلى بلدات كي اوسي وابيبيين ومونغومو وباتا ومالابو لمهاجمة رئيس الدولة الذي كان في القصر الجمهوري في كوتو مونغومو ليمضي أعياد نهاية العام.

وأكّد وزير الأمن في البيان الذي بثته الإذاعة الرسمية، أنّه قام على الفور بتفعيل عملية تفكيك للمجموعة، بالتعاون مع أجهزة الأمن في الكاميرون.