48 قتيلاً في سقوط حافلة من علو 100 متر في بيرو

قتل 48 شخصاً على الأقل في بيرو، من جراء سقوط حافلة على متنها 57 شخصاً من على ارتفاع يناهز مئة متر وتحطمها فوق شاطئ صخري، بعدما اصطدمت بها شاحنة وقذفتها من أعلى طريق سريع شمال ليما، وفق ما أفادت الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان نشرته وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني، إنّ حادث سقوط الحافلة أوقع 48 قتيلاً على الأقل، مشيرة إلى أنّ عمليات انتشال الجثث توقفت بسبب حلول الليل ووصول المد البحري إلى مكان حطام الحافلة.

وأفاد قائد شرطة المرور الكولونيل دينو أسكوديرو للصحافيين، إن الحادث وقع عند منعطف الشيطان الذي يرتفع نحو 100 متر عن سطح المحيط الهادئ، ويقع بالقرب من باسامايو على بعد نحو 45 كلم شمال العاصمة ليما. وكانت الحافلة متجهة إلى العاصمة البيروفية من مدينة هواشو وعلى متنها 55 راكباً وسائقان.

واضطر قسم من عناصر الإنقاذ من أجل الوصول إليها للصعود على متن مروحية أنزلتهم إلى المكان.

وأعرب الرئيس البيروفي بيدرو بابلو كوتشينسكي، عن حزنه لسقوط هذا العدد الكبير من القتلى في الحادث. وقال في تغريدة على «تويتر»: «من المحزن للغاية بالنسبة إلينا كبلد أن نقاسي حادثاً بمثل هذه الضخامة». ويعتبر الطريق السريع حيث وقع الحادث، من أخطر الطرقات في البلاد وهو مخصص لمرور الحافلات والشاحنات حصراً.