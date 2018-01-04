إثيوبيا تتعهد بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

أعلنت الحكومة الإثيوبية عزمها الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة، وإغلاق معسكر الاعتقال مايكيلاوي السيئ السمعة. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، أمس، عقب اختتام مشاورات استغرقت أياماً عدة مع الأحزاب المشكّلة للحكومة، إن الغرض من ذلك هو تعزيز الديمقراطية. ولم يحدد ديسالين متى سيجرى الإفراج عن المعتقلين أو عددهم. وقال ديسالين: «سيجري الإفراج عن المعتقلين السياسيين المهددين بالملاحقة الجنائية والقابعين في السجون»، مضيفاً أنه سيجرى تحويل معسكر اعتقال مايكيلاوي إلى متحف.

ووفق بيانات نشطاء، تمّ اعتقال عشرات الآلاف من المواطنين على نحو مؤقت في إثيوبيا منذ اندلاع الاحتجاجات المنتقدة للحكومة في منطقة أوروميا عام 2016، ولا يزال نحو ألفي منهم في السجون.