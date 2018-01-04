قادة إيران.. قمع في الداخل وفوضى بالخارج

المصدر:
  • دبي - وكالات
التاريخ:
طباعة Email

بالرغم من أن أحد مطالب الاحتجاجات الحالية في إيران هو وقف تدخلها في شؤون الدول الأخرى، إلا أن قادة إيران خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية أكدوا إصرارهم على توسيع عملياتهم في سوريا والعراق واليمن ولبنان وغيرها.

وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن «إيران اليوم أقوى من الأمس، ولن تتراجع عن استراتيجيتها في المنطقة». وقال علي أكبر ولايتي، مستشار مرشد إيران علي خامنئي للشؤون الدولية، إنه «يجب على الأعداء أن يعلموا أن الفتن لن تستمر، وأن نفوذ إيران سيتعزز». وهدد «بحرق جذور الصهاينة في المنطقة»، حيث يغطي القادة الإيرانيون أهدافهم الحقيقية بشعارات محاربة إسرائيل وتحرير فلسطين. ومع تأكيدهم على استمرار دعم الإرهاب والفوضى في الدول الأخرى، تعهد قادة إيران بتصعيد القمع وملوحين بإعدام المحتجين.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon