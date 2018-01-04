«خبز.. عمل.. حرية» و9 مطالب رئيسة للمحتجين الإيرانيين

نشر المحتجون الإيرانيون عبر مواقع التواصل، ملصقاً يحتوي على شعار «خبز عمل حرية» و9 مطالب رئيسة، تحدد آمالهم في حال تمكنهم من إسقاط النظام، وهي كالتالي:

1- الاستفتاء العام حول شكل النظام المستقبلي الذي يريدونه.

2- تقويض أيديولوجية نظام ولاية الفقيه، وتحرير المجتمع الإيراني من وهم قيادة العالم الشيعي، والتوغل في العالم الإسلامي، والقضاء على شعار تصدير الثورة.

3- إلغاء الحجاب القسري، وإقرار مبدأ حرية اختيار النساء لمظهرهن وملابسهن.

4- حرية وسائل الإعلام، وإلغاء الرقابة عليها، وحرية الحصول على المعلومات والإنترنت وشبكات التواصل.

5- فصل الدين عن السياسة والدولة، وإبعاد المؤسسات الدينية والحوزات عن السياسة وإدارة شؤون الدولة، وتسليمها للتكنوقراط.

6- قضاء مستقل وعادل ونزيه، لا يخضع لأي سلطة أو قوة أو تيار سياسي.

7 - التوزيع العادل للثروة وخطط للتنمية والقضاء على الفقر والبطالة والحرمان.

8- انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وبإشراف دولي.

9- المساواة بين المرأة والرجل، وإلغاء كافة أشكال التمييز والعنف والإقصاء ضد المرأة في المجالات كافة.