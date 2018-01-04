الاشتباكات تعم المدن الإيرانية

دخلت التظاهرات الإيرانية يومها السابع، أمس، لتعم الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن مختلف المدن الإيرانية، وقتل ثلاثة من قوات المخابرات الإيرانية في اشتباك بمدينة بيرانشهر غربي البلاد، فيما وقعت اشتباكات بين متظاهرين وعناصر أمنية خارج مقر قاعدة عسكرية لميليشيا الباسيج الإيرانية، شمالي أصفهان.

وفي طهران، تم نشر وحدات الشرطة الخاصة وظهرت سيارات أمنية، وهي ترش المياه على المحتجين، وأظهرت فيديوهات محتجين مشتبكين مع قوات الأمن وهم يهتفون بالمطالبة باستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة. وجدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب وعوده بدعم المنتفضين، فيما وعد مجلس النواب بخطط لدراسة مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولين متورّطين في القمع.

وكتب ترامب في «تويتر»، مخاطباً الشعب الإيراني: «سترى دعماً عظيماً من قبل الولايات المتحدة في وقت مناسب». وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد: إن على إيران احترام حقوق المتظاهرين في التعبير وعدم تأجيج العنف.

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