فتح خط ساخن حدودي لمحادثات بين الكوريتين

قال مسؤول كوري شمالي في بيان تلفزيوني إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أصدر أمرا بفتح خط ساخن حدودي مغلق منذ فترة طويلة مع كوريا الجنوبية الساعة 0630 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء من أجل إجراء محادثات.

وأضاف المسؤول الذي لم يتم تحديد هويته أن المحادثات سوف تستهدف فتح حوار رسمي بخصوص إرسال وفد كوري شمالي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونجتشانج في كوريا الجنوبية الشهر القادم.

جاء البيان بعد يوم من اقتراح كوريا الجنوبية إجراء مناقشات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية عقب خطاب أدلى به كيم في وقت سابق وقال خلاله إنه منفتح على الحوار مع سول.