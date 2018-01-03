البيت الأبيض: على المجتمع الدولي دعم الشعب الإيراني

قالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز، "الثلاثاء"، إن قرار تغيير النظام في طهران يعود للشعب الإيراني.

وأضافت في مؤتمر صحافي "يجب على الأسرة الدولية أن تعبر عن دعمها للشعب الإيراني".

وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يغير سياسته الخارجية مع التطورات في إيران.

وأضافت "ترامب يريد أن يشهد توقف دعم إيران للإرهاب"،

وقالت "ترامب يود أن تحترم إيران حقوق الإنسان وتتوقف عن كونها راعية للإرهاب".

دعا البيت الأبيض القيادة الإيرانية "الثلاثاء" إلى احترام حق المواطنين في التظاهر وذلك بعد سادس يوم من الاحتجاجات والتي شهدت انتشار أعداد كبيرة من شرطة مكافحة الشغب في عدة مدن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحافيين "إن الولايات المتحدة تؤيد الشعب الإيراني وتدعو النظام إلى احترام الحقوق الأساسية لمواطنيه بالتعبير السلمي عن رغبتهم في التغيير".