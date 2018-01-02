بالفيديو.. حريق «رأس السنة» يدمر 1400 سيارة في بريطانيا

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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قالت خدمات الطوارئ في بريطانيا أمس الاثنين إن حريقا دمر مئات السيارات في مرأب متعدد الطوابق بمدينة ليفربول بشمال غرب انجلترا مساء الأحد.

وأظهرت لقطات حطام السيارات المحترقة والمبنى وقد غطاه الدخان الكثيف لكن لم يصب أحد بسوء.

وقال عمال الإطفاء إن الحريق أدى إلى انصهار جزء من الأرضية الخرسانية للمبنى المؤلف من سبعة طوابق مما جعله غير مستقر.

وقالت الشرطة إن كل السيارات التي كانت بالمرأب وعددها 1400 دمرت. وتبلغ الطاقة القصوى للمرأب 1600 سيارة.

وقال عمال الإطفاء إن حريقا غير متعمد بأحد السيارات هو سبب الحادث.

وكثير ممن احترقت سيارتهم كانوا في زيارة للمدينة لحضور عرض دولي للخيول.

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