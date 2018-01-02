مراهق أميركي يقتل 4 بالرصاص بينهم والداه وشقيقته

سقط أربعة قتلى في إطلاق نار، أمس، خلال احتفالات العام الجديد بولاية نيوجيرسي الأميركية.

وقال مدعون إن‭ ‬الشرطة اعتقلت فتى عمره 16 عاماً يُشتبه بقتله أربعة أشخاص بينهم والداه وأخته ببندقية في منزلهم بولاية نيوجيرزي عشية العام الجديد.

وأفاد مكتب مدعي مقاطعة مونماوث في بيان، بأن ضباطاً من شرطة لونج برانش ومكتب قائد شرطة مقاطعة مونماوث انتقلوا إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغ قبيل منتصف الليل ووجدوا الضحايا.

وأضاف البيان أن المشتبه به الذي لم يُكشف النقاب عن هويته اعتُقل في المنزل دون مقاومة. وحددت السلطات أن القتلى هم ستيفن كولوجي (44 عاماً)، والد المشتبه به، وأمه ليندا كولوجي (42 عاماً) وأخته بريتاني كولوجي (18 عاماً) وماري شولتز (70 عاماً) وهي من أصدقاء العائلة.

وقال البيان إن الجاني استخدم على ما يبدو بندقية نصف آلية من طراز «سينتشري أرمز». وأكدت السلطات المحلية أن الحادث وقع على شاطئ جيرسي والذي يقع على جانب المدينة ويبلغ تعداد سكانه حوالي 30 ألف نسمة.