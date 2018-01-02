زوجة مفتي داغستان تترشح للانتخابات الروسية

ترشحت زوجة مفتي جمهورية داغستان الروسية، آينة حمزتوفا، رسمياً أمس، لانتخابات الرئاسة المقبلة في روسيا وذلك بعد أن قبلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أوراقها في إطار إجراءات الترشح. وأعلنت اللجنة في بيان نشر على صفحتها الإلكترونية، وبحسب وكالة نوفوستي الروسية، عن قبول ترشح حمزتوفا للانتخابات الرئاسية الروسية كمرشحة مستقلة.

وآينة حمزتوفا إضافه لكونها زوجة مفتي داغستان، أحمد عبد اللطيف، كاتبة وصحفية ومستشارة للمفتي في قضايا الاتصالات العامة. يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا ستجري يوم 18 مارس المقبل.