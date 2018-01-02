وفد من «التعاون الإسلامي» يزور مخيمات الروهينغا في بنغلاديش

يزور وفد من منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير الحالي مخيمات اللاجئين الروهينغا في كوكس بازار في بنغلاديش.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة أمس، أن الزيارة التي تتم بالتنسيق مع حكومة بنغلاديش تأتي بهدف تفقد أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية لمسلمي الروهينغا في ميانمار.

وقال البيان «إنه على الرغم من الطلبات المتكررة التي تقدمت بها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بالمنظمة، لم تسمح سلطات ميانمار بالقيام بزيارة لتقصي الحقائق بشأن أوضاع حقوق الإنسان التي يعيشها مسلمو الروهينغا في ولاية راخين، وفي غياب رد إيجابي من حكومة ميانمار قررت الهيئة زيارة مخيم اللاجئين الروهينغا في كوكس بازار بنغلاديش والحصول من مصادر مباشرة على معلومات عن حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يتعرضون لها في ميانمار .

وذلك لإعداد تقرير موضوعي بهذا الشأن». وأضاف «أنه خلال زيارة الوفد إلى كوكس بازار سيبحث مسؤولو الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاحتياجات الإنسانية وغيرها من القضايا المثيرة للقلق مع السلطات المعنية في بنغلاديش ويقدمون تقريرهم إلى الأمين العام للمنظمة».

وسيقدم الوفد تقريراً مفصلاً بشأن كل من أوضاع حقوق الإنسان لمسلمي الروهينغا في ميانمار واحتياجاتهم الإنسانية العاجلة إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء خارجية المنظمة المقرر عقده في مايو من هذا العام في دكا.