انتفاضة إيران تعم المحافظات

عمّت الاحتجاجات أمس المحافظات الإيرانية، مع مقتل 12 متظاهراً وسقوط مئات الجرحى في اليوم الخامس للانتفاضة الشعبية على نظام الملالي، والتي تعهد معارضون بأنها ستستمر.

وتحدّى المحتجون دعوات الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى «الهدوء»، وهتف المتظاهرون «الموت للديكتاتور»، واعتبر معارضون إيرانيون أن هذه الانتفاضة ستستمر، رغم تعهّد أمير قطر بتوظيف ملياري دولار في سبيل إخمادها.

وأفاد ناشطون بارتفاع عدد القتلى وجرح أكثر من 120 من المحتجين، واعتقال أكثر من 500 منهم في مختلف المدن.

ووسط طهران، نشرت صور ومقاطع عن تجمعات واشتباكات مع الأمن بعد توجه المتظاهرين نحو بيت المرشد.

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن زمن التغيير حان في إيران. وقال في تغريدة على موقع تويتر «الشعب الإيراني العظيم مقموع منذ سنوات، وهو متعطش إلى الغذاء والحرية. ثروات إيران تُنهب، وكذلك حقوق الإنسان. حان زمن التغيير».